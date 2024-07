La Gazzetta spiega su Lukaku: "Ingaggio alla Leao e serve lo sconto"

Romelu Lukaku continua a essere indicato come possibile candidato alla numero 9 del Milan. In particolare anche questa mattina è la Gazzetta dello Sport a insistere sull'interesse rossonero per il centravanti belga. Sicuramente il club di via Aldo Rossi ha segnato il nome dell'ex attaccante di Inter e Roma sulla propria lista ma, a oggi, non sembrano esserci le condizioni per imbastire e soprattutto portare a termine una trattativa. E di questo il Milan ha un grande bisogno, considerando che il nuovo attaccante è la priorità assoluta di questo mercato.

Recita la rosea su Lukaku-Milan: "Le condizioni. Ingaggio alla Leao e serve lo sconto del Chelsea". Da una parte Lukaku non può chiedere le cifre che ha guadagnato con Roma e Inter negli ultimi due anni: il massimo a cui si può spingere il Milan è il tetto di 6.5 milioni già raggiunto con Rafa Leao. E poi c'è la formula e il costo: di certo da via Aldo Rossi non si spenderanno 40 milioni per il cartellino di un attaccante over 30. Chiaro che se più avanti il Chelsea dovesse aprire al prestito, anche con obbligo di riscatto, i rossoneri potrebbero farci un pensiero. Il problema è che il Milan non può aspettare più di tanto...