La Gazzetta su Bennacer: "Difende e crea. Il Milan prepara il rinnovo per il suo play insostituibile"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Ismael Bennacer: "Difende e crea. Il Milan prepara il rinnovo per il suo play insostituibile". L'algerino è ormai diventato un punto fermissimo del Milan di Pioli e per questo il club è da tempo al lavoro per blindarlo. I contatti con il suo nuovo agente Enzo Raiola vanno avanti e proseguiranno anche nelle prossime settimane, con la speranza che la firma sul prolungamento possa arrivare presto visto che la volontà di entrambe le parti è di andare avanti insieme.