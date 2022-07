La Gazzetta su De Ketelaere: "Giovane, di talento, con la testa giusta: perfetto per il club. Charles è in pole"

MilanNews.it

"Giovane, di talento, con la testa giusta: perfetto per il club. Charles è in pole": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che traccia un bel profilo di De Ketelaere e spiega perchè il Milan punta forte su di lui per rinforzare la sua trequarti. Il giovane belga ha l'identikit perfetto per la filosofia del club di via Aldo Rossi: giovane, di talento e con un ingaggio contento.