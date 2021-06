La Gazzetta su Giroud e Bakayoko: "Un Milan alla francese"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Olivier Giroud e su Tiemoué Bakayoko: "Un Milan alla francese". L'attaccante, terminato l'Europeo con la sua Francia, è pronto per parlare con il Chelsea e liberarsi a costo zero prima di firmare un biennale con i rossoneri, mentre per il centrocampo è tornato di moda negli ultimi giorni il nome di Bakayoko, che spinge per tornare in rossonero.