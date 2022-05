La Gazzetta su Giroud: "Punta al titolo dieci anni dopo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uomo decisivo in questa stagione per il Milan è stato Olivier Giroud che, con i suoi gol nelle partite importanti, ha regalato tanti punti alla formazione di Stefano Pioli. Ma il lavoro non è finito e l'attaccante francese vuole essere determinante negli ultimi 180 minuti. Come ricorda la Gazzetta dello Sport questa mattina, il numero 9 rossonero ha vinto il suo unico titolo di campione nazionale nel 2012 con la sorpresa Montpellier: "Giroud a caccia del 10 e lode. Punta al titolo dieci anni dopo". La prima parte del titolo fa riferimento ai 9 gol segnati fino a questo momento da Olivier in campionato: la caccia al decimo è aperta.