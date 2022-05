La Gazzetta su Ibra: "Il calvario di Zlatan. Ora vacanze in Svezia, poi la ribailitazione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche la Gazzetta dello Sport si concentra sulle parole che Ibrahimovic ha rilasciato all'indomani della sua operazione al ginocchio sinistro, con cui ha svelato tutta la sofferenza degli ultimi sei mesi, passati con un crociato rotto. Il titolo della rosea recita: "Il calvario di Zlatan". Ibra ha dichiarato di non aver mai sofferto così tanto in vita sua ma allo stesso tempo di aver stretto i denti per raggiungere lo scudetto che aveva promesso alla squadra. Il quotidiano poi specifica che adesso il campione svedese tronerà a casa sua in Svezia dove starà per qualche giorno. Poi il ritorno a Milano per iniziare la riabilitazione.