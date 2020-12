La Gazzetta su Ibra: "Il primo controllo dà fiducia: Zlatan corre, responso venerdì"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Zlatan Ibrahimovic: "Il primo controllo dò fiducia: Zlatan corre, responso venerdì". Lo svedese punta a tornare in campo il prima possibile, ma a Milanello non si vogliono correre rischi. Il controllo di lunedì è andato bene, venerdì Ibra ne avrà un altro che dirà quando potrà rientrare: difficile domenica contro la Samp, più probabile a Praga in Europa League o il successivo match di campionato contro il Parma.