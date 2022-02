La Gazzetta su Ibra: "Il tendine è un guaio: a Zlatan serve il recupero lampo"

"Il tendine è un guaio: a Zlatan serve il recupero lampo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni di Ibrahimovic la cui presenza in campo nel derby di sabato è ancora in dubbio. Il giocatore svedese non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille e per questo continua a lavorare in palestra. Da Milanello non filtra pessimismo, ma più passano i giorni e più diminuiscono le possibilità di vederlo in campo contro l'Inter.