La Gazzetta su Leao: "Il Milan vuole tenerlo. Rinnovo? Si tratta da settembre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha proposto un approfondito primo piano sulla possibile offerta del Chelsea per Rafa Leao, ha anche spiegato quale è la reazione rossonera alle voci degli ultimi giorni, ben consapevole che un'offerta ufficiale ancora non è arrivata. Il titolo della rosea recita: "Il Milan vuole tenerlo". Il club rossonero non vuole ovviamente privarsi del Mvp dello scorso campionato, soprattutto a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato. Il portoghese, tra l'altro, ha dichiarato anche in tempi recenti di trovarsi benissimo a Milanello e a Milano, e sembra sereno. Per questo motivo la dirigenza si siederà solo nel caso in cui arrivi un'offerta molto alta e che si avvicina ai 150 milioni di clausola, che per il momento nel 2022 non è più esercitabile. Inoltre i rossoneri da settembre vogliono far partire serie discussioni per il rinnovo, specialmente da quando Cardinale si insedierà ufficialmente negli uffici di via Aldo Rossi.