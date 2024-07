La Gazzetta su Maignan e Theo: "Fiducia sui rinnovi"

Con il calciomercato che si è aperto ufficialmente aperto tre giorni fa e il Milan ancora non protagonista concretamente con le trattative, il focus di tutti è puntato giustamente su quelli che dovranno essere i nuovi innesti rossoneri. Allo stesso tempo, però, nell'estate del Diavolo sarà importante anche capire e fare eventualmente passi in avanti per quanto riguarda i rinnovi contrattuali di Mike Maignan e Theo Hernandez, due top player del Milan che andranno in scadenza contemporaneamente nel giugno 2026 e che per questo il club vorrebbe blindare.

Oggi la Gazzetta dello Sport titola mostrando qualche segnale di apertura in tal senso. Si legge sulla rosea: "Maignan e Theo, fiducia sui rinnovi". Nonostante i due francesi, anche grazie a un ottimo Europeo che stanno giocando con la Nazionale, facciano gola a diversi top club in giro per il Continente, il Milan non vuole cederli e ha intenzione di rinnovarli. Nella conferenza stampa di Ibrahimovic la loro permanenza, più quella di Leao, è stata assicurata. Ora bisognerà trovare un accordo economico, consapevoli che il club ha fissato un tetto salariale a 6.5 milioni, la cifra incassata proprio da Leao.