La Gazzetta su Milan e Inter: "Milanesi imbruttite. Di chi è la colpa?"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina fa il punto senza troppi giri di parole sul momento negativo della Milano calcistica con Milan e Inter entrambe in difficoltà. Il titolo della rosea dice: "Milanesi imbruttite. Di chi è la colpa?". Nel sottotitolo non si esclude nessuno dal banco degli imputati: "Club, tecnici, stelle: errori a ogni livello. Pioli e Inzaghi in crisi". Dal mercato che non incide, alla crisi di gioco fino a molti giocatori in calo per diverse ragioni.