La Gazzetta su Milan-Roma: "Positivi anche tra i rossoneri: Pioli, emergenza in difesa"

Sulla prima pagina odierna, La Gazzetta dello Sport scrive così su Milan-Roma di stasera: "Positivi anche tra i rossoneri: Pioli, emergenza in difesa. E Mou ritrova...San Siro". Sono ben cinque i rossoneri risultati positivi al Covid nelle scorse ore che quindi non potranno scendere in campo stasera contro i giallorossi. I problemi per il tecnico rossonero sono concentrati soprattutto in difesa.