La Gazzetta su Theo e Kessie: "Il terzino d’assalto e la roccia ritrovata: Pioli ha un doppio asso"

"Il terzino d’assalto e la roccia ritrovata: Pioli ha un doppio asso": titola così stamttina La Gazzetta dello Sport su Theo Hernandez e Franck Kessie, entrambi in gol ieri sera contro il Napoli. Il terzino francese è salito a quota sette reti in questa stagione (sei in Serie A e uno in Coppa Italia), mentre il centrocampista ivoriano è tra i più in forma dopo la ripresa del campionato ed è reduce da due gol consecutivi (Juventus e Napoli).