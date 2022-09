La Gazzetta su Tonali: "Nessuno al Milan corre più di Sandro. Ha lo spirito di Gattuso"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così su Tonali: "Nessuno al Milan corre più di Sandro. Ha lo spirito di Gattuso". Il centrocampista rossonero corre quasi 11 chilometri a partita e ricorda lo spirito che metteva in campo Ringhio. Dopo aver saltato gli impegni dell'Italia contro Inghilterra e Ungheria per un affaticamento muscolare, l'ex Brescia corre verso il recupero per il match di sabato in casa dell'Empoli.