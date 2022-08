La Gazzetta su Tuchel: "Istruito al computer, gestione del gruppo spesso problematica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha preparato un'analisi sugli allenatori della scuola tedesca di Colonia che Milan, Inter e Napoli affronteranno in Champions. Al Milan quest'anno è toccato Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, su cui la rosea titola così: "Istruito al computer, gestione del gruppo spesso problematica". Tuchel, così come l'allenatore del Bayern Nagelsmann, fa parte di un gruppo di allenatori che vengono chiamati in Germania "Laptop Trainer": allenatori istruiti al computer, precursore nell'uso delle statistiche, con poca esperienza di campo effettiva. Il gioco di Tuchel ha delle peculiarità: costruzione dal basso, controllo del gioco, tentare di far allungare gli avversari. La capacità degli interpreti, soprattutto ora al Chelsea, lo rende un meccanismo difficile da arginare. Ogni tanto non ha avuto relazioni semplici con il gruppo o membri di esso.