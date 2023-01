La Gazzetta su Zaniolo: "Il Tottenham subito, il Milan per l'estate. Nicolò resta in attesa"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul futuro di Zaniolo: "Il Tottenham subito, il Milan per l'estate. Nicolò resta in attesa". Oggi è in programma un contatto tra il suo agente e i dirigenti del club inglese, ma intanto ci sarebbe stato anche un colloquio con i rossoneri, i quali hanno fatto sapere che, se la trattativa non si sbloccasse, per l’estate sono pronti a intervenire perché il giocatore interessa. Le cose potrebbero però cambiare se da RedBird dovesse arrivare il via libera ad anticipare il colpo a gennaio.