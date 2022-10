La Gazzetta sugli acquisti estivi del Milan: "Da Origi a Vranckx: i rinforzi non incidono"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sugli acquisti estivi del Milan: "Da Origi a Vranckx: i rinforzi non incidono". A parte De Ketelaere, i nuovi arrivati, vale a dire Malick Thiaw, Aster Vranckx, Yacine Adli, Sergino Dest e Divock Origi, stanno faticando a trovare spazio in questo avvio di stagione. Stefano Pioli ha però bisogno anche del loro apporto e quindi la sensazione è che il loro minutaggio è destinato a salire presto.