La Gazzetta sugli infortunati: "Maignan, assenza che fa la differenza. Origi batti un colpo"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione infortunati in casa Milan che, sicuramente, sta condizionando un po' il percorso dei rossoneri in questo avvio di stagione. Il titolo recita: "Maignan, assenza che fa la differenza. Origi batti un colpo". Il portiere, forse la defezione più importante, manca dalla partita con Napoli di metà settembre e si rivedrà solamente nel 2023: non solo carenza tecnica per i rossoneri ma anche meno leadership all'interno del terreno di gioco. Altra assenza importante è quella del capitano Davide Calabria costretto anche lui a tornare nel 2023 già iniziato. E poi ancora Florenzi, Saelemaekers e il lungodegente Ibra. In tutto questo vi sono poi i giocatori del mercato ancora non sbocciati su tutti i due belgi De Ketelaere e Origi. Se il secondo ha avuto pochi minuti a causa degli infortuni, il primo ha difficoltà nell'ambientamento. E poi gli oggetti misteriosi capitanati da Adli e completati da Thiaw e Vranckx.