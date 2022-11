La Gazzetta sui rinnovi che mancano: "Piano Milan da 200 milioni"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sul capitolo rinnovi in casa Milan, dopo che è stato firmato il prolungamento di Pierre Kalulu appena due giorni fa. Il titolo della rosea recita: "Piano Milan da 200 milioni". E poi nel sottotitolo si legge: "Quanto costa tenere i Campioni d'Italia. Ottimismo Bennacer, Leao più complesso". Per i recenti rinnovi di contratto, secondo il pezzo della Gazzetta, sono già stati stanziati circa 100 milioni tra Theo, Tomori, Tonali e tutti gli altri. Per portare a termine anche i prolungamenti di Bennacer, Leao e anche di Olivier Giroud, ne servirebbero almeno altri 100.