La Gazzetta sul difensore: "Diallo e Tanganga adesso sono in pole"

MilanNews.it

© foto di

Non solo trequartista e non solo De Ketelaere nel mercato rossonero, la Gazzetta dello Sport di questa mattina pone l'accento anche sul rinforzo in difesa che, dopo la partenza di Romagnoli, dovrà necessariamente arrivare. Il titolo della rosea recita: "Caccia al difensore. Diallo e Tanganga in pole". Per il difensore del Psg si sta provando ad abbassare il prezzo, consapevoli che il calciatore percepisce un ingaggio elevato. L'inglese del Tottenham arriverebbe in prestito, ancora da sciogliere il nodo sulla formula: i rossoneri vogliono il diritto, gli Spurs spingono per l'obbligo.