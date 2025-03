La Gazzetta sul futuro della panchina del Milan: "Allegri è l'uomo giusto"

"Allegri è l'uomo giusto": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito al futuro della panchina del Milan. Al termine di questa stagione, ci sarà l'addio di Sergio Conceiçao e al momento in pole per prendere il suo posto sembra essere Massimiliano Allegri, attualmente senza squadra. Per lui sarebbe un ritorno visto che è già stato alla guida dei rossoneri dall'estate 2010 a gennaio 2014.

Ecco perchè piace Allegri

Allegri è molto apprezzato in via Aldo Rossi per diversi motivi: prima di tutto è una garanzia di arrivare tra le prime quattro in campionato e dunque in Champions League. E' poi un allenatore che sa gestire bene i leader e i top player, ma allo stesso tempo sa anche valorizzare i talenti più giovani. A giovarne potrebbe essere in particolare Rafael Leao, il quale potrebbe avere gli stimoli giusti per fare finalmente quel tanto atteso salto di qualità che tutti si aspettano da lui da tempo.