La Gazzetta sul futuro di Ibra: "Zlatan è in sospeso. Pronto a dire basta, ma solo da vincente"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul futuro di Ibrahimovic: "Zlatan è in sospeso. Pronto a dire basta, ma solo da vincente". Il futuro dello svedese è ancora un rebus, ma in caso di vittoria di scudetto o Coppa Italia potrebbe decidere di smettere di giocare a fine stagione. Ibra potrebbe poi proseguire comunque in rossonero, con un nuovo ruolo all'interno del club di via Aldo Rossi (ambasciatore della società o un ruolo nello staff tecnico di Pioli).