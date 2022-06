La Gazzetta sul mercato: "Casting fantasia, scatta Asensio. Per la difesa rispunta Diallo"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, trova spazio anche per parlare del mercato del Milan e degli obiettivi per la trequarti e per la difesa. Questo il titolo della rosea: "Casting fantasia, scatta Asensio. Per la difesa rispunta Diallo". Sulla lista dei Campioni d'Italia si fa largo prepotentemente il calciatore spagnolo del Real Madrid, ancora giovane ma già con un importante bagaglio di esperienza. In lizza ci sono anche De Ketelaere e Draxler, in uscita dal Psg. In difesa torna di moda un altro nome del Paris, come quello di Abdou Diallo, così come quello del suo compagno di squadra Thilo Kehrer.