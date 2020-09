La Gazzetta sul mercato: "Da Milenkovic a Kanté: gli affari all'ultimo sprint. C'è anche Balo"

"Da Milenkovic a Kanté: gli affari all'ultimo sprint. C'è anche Balo": titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il Milan si è spinto ad offrire fino a 20 milioni per il difensore della viola Milenkovic, ma il presidente Commisso continua a rispondere negarivamente. L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, insiste nella trattativa per il centrocampista francese N'golo Kanté, tentando il colpo last minute. Nuova possibilità per Mario Balotelli, che potrebbe finire al Genoa di Preziosi.