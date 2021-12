La Gazzetta sul mercato dei rossoneri: "Il Milan difende e attacca"

In merito al mercato di gennaio dei rossoneri, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il Milan difende e attacca". Il Diavolo cerca il sostituto di Kjaer e il primo nome della lista è sempre Botman del Lille, per il quale Maldini e Massara studiano un'operazione in prestito con diritto di riscatto come Tomori un anno fa. Ma il club di via Aldo Rossi è attento anche per l'attacco, dove piace molto il 23enne Kolo Muani del Nantes.