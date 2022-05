La Gazzetta sul mercato del Milan: "Con Origi c'è Lang. Si lavora al colpo De Katelaere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul mercato del Milan: "Con Origi c'è Lang. Si lavora al colpo De Katelaere". Tutto fatto per il centravanti in scadenza con il Liverpool, i rossoneri ora guardano con grande interesse anche su due gioielli del Bruges per rinforzare la trequarti milanista in vista della prossima stagione.