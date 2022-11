La Gazzetta sul mercato rossonero: "Milan, 49 milioni di dubbi"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport dedica oggi un approfondimento ai nuovi volti rossoneri del Milan e al poco apporto che, per ora, hanno portato alla causa. Il titolo recita: "Milan, 49 milioni di dubbi". La cifra è ovviamente quella spesa sul mercato dalla società rossonera e gran parte di questa è stata investita per Charles De Ketelaere, uomo simbolo di un mercato che fino a oggi non è decollato. Per il belga, arrivato a Milanello come colpo dell'estate, poco meno di 800 minuti e solo un assist contro il Bologna: recentemente arriva da 5 partite in panchina consecutive e sembra dover superare uno scoglio psicologico. Origi ha giocato poco per via degli infortuni e il suo score è fermo a un gol e un assist, nonostante le ultime 4 da titolare in A. E poi i 3 oggetti misteriosi: Thiaw, Vranckx e Adli, nessuno dei quali è stato inserito in lista Champions e che stanno venendo impiegati con il contagocce perché, verosimilmente, non ritenuti ancora pronti. Infine Sergino Dest, arrivato in extremis a causa degli infortuni di Florenzi e poi di Calabria: l'americano è stato utilizzato ma non sembra essersi ancora ambientato negli schemi di Pioli.