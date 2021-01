La Gazzetta sul mercato rossonero: "Milan, colpi in canna"

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan, colpi in canna". Dopo aver chiuso l'arrivo in prestito di Meité per rinforzare il centrocampo, ora il club di via Aldo Rossi sta riflettendo se prendere Mario Mandzukic come vice-Ibra. In difesa, abbandonata la pista Simakan dopo l'infortunio del difensore dello Strasburgo, ora si punta su Tomori del Chelsea.