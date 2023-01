La Gazzetta sul mercato rossonero: "Pioli va avanti così"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica un approfondimento sul Milan che dovrà cercare di tirare fuori il meglio dai suoi acquisti estivi. La rosea, infatti, titola: "Pioli va avanti così". E nel sottotitolo: "Da Origi a Thiaw, il Milan resta con il mercato estivo. Ziyech in salita". Dopo che è sfumato Zaniolo per costi e formule non adeguati ai parametri rossoneri, la dirigenza starebbe pensando a un ritorno di fiamma per Hakim Ziyech che, però, sembra una soluzione in salita: il marocchino ha un ingaggio troppo alto e per sfruttare i benefici del Decreto Crescita bisognerebbe acquistarlo a titolo definitivo.