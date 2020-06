"Gli uomini di Rangnick": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al Milan del futuro. Il tedesco, che a breve dovrebbe avere l'incontro decisivo a Londra con Gordon Singer, potrebbe trovare nella rosa milanista già diversi giocatori che corrispondono alla sua filosofia di gioco, come per esempio Donnarumma, Hernandez, Conti, Bennacer, Calhanoglu e Leao.