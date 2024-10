La Gazzetta sul Milan di Cardinale: "La società è in salute. Gerry dovrà ridare 680 milioni a Elliott"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul Milan di Cardinale: "La società è in salute. Gerry dovrà ridare 680 milioni a Elliott". L'assemblea dei soci che andrà in scena a fine mese celebrerà il secondo bilancio consecutivo chiuso con un utile. Il club rossonero genera cassa e non ha debiti finanziari di rilievo.

Entro il 31 agosto 2025, Cardinale dovrà invece rimborsare il finanziamento di Elliott, il cosiddetto "vender loan", vale a dire il prestito da 560 milioni di euro concesso dal fondo della famiglia Singer a RedBird per completare l'acquisto del Milan. Il tasso di interesse è dell'8% e dunque la somma che Cardinale dovrà ridare si aggirerà intorno ai 680 milioni.