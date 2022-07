La Gazzetta sul Milan: "Guida Giroud, ma non è solo: l'attacco rossonero è ricco"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Guida Giroud, ma non è solo: l'attacco rossonero è ricco". Il francese è apparso in grande forma a Colonia, dove ha segnato una doppietta in attesa del ritorno in campo di Origi e di Ibrahimovic, che questa settimana dovrebbe firmare il rinnovo per un'altra stagione con il club di via Aldo Rossi. Stefano Pioli avrà ampia scelta sulla trequarti dove presto potrebbe unirsi anche un altro giovane talento come Charles De Ketelaere.