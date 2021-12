La Gazzetta sul Milan: "Il mercato per riportarsi in vetta: Botman in pole, si tratta per Adli"

Questo il titolo odierno della Gazzetta dello Sport sul Milan che nel nuovo anno punta a sorpassare l'Inter in classifica: "Il mercato per riportarsi in vetta: Botman in pole, si tratta per Adli". La priorità resta sempre il difensore centrale e l'olandese del Lille è il primo nome della lista, anche se costa tanto (30 milioni di euro). I rossoneri starebbero poi cercando di anticipare l'arrivo di Yacine Adli, ma va convinto il Bordeaux (è in prestito al club francese fino a fine stagione).