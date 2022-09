La Gazzetta sul Milan: "Oggi la ripresa. Pioli confida di recuperare Rebic"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan: "Oggi la ripresa. Pioli confida di recuperare Rebic". Oggi pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti a Milanello e il tecnico rossonero spera di riavere in gruppo non solo Calabria e Tonali, ma anche Ante Rebic che dovrebbe tornare disponibile almeno per la panchina nella trasferta di Empoli.