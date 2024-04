La Gazzetta sul Milan: "Pioli, quanti guai. Il Diavolo è indifeso"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan dopo il 3-3 di ieri in casa del Sassuolo: "Pioli, quanti guai. Il Diavolo è indifeso". La difesa rossonera continua ad essere troppo fragile e a subire troppi gol (37 in 32 gare di campionato). A questo si aggiunge il rendimento ben al di sotto delle aspettative di alcuni difensori, come per esempio Thiaw, tra i peggiori in campo ieri contro i neroverdi di Ballardini.

Giovedì è in programma il ritorno dei quarti di Europa League in casa della Roma e per rimontare lo 0-1 dell'andata il Milan non potrà concedere troppo ai giallorossi. Stefano Pioli è comunque fiducioso per questa gara: "La squadra sarà motivatissima. Non abbiamo giocato al 100% all’andata. Abbiamo preso gol su palla inattiva e non ci è stato dato un rigore che 9 volte su 10 viene fischiato. Che cosa prendo di buono da Sassuolo per l’Europa League? Il carattere".