La Gazzetta sul Milan: "Quanti abiti per lo scudetto. Idea Ibra-Mandzukic in coppia"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Quanti abiti per lo scudetto. Idea Ibra-Mandzukic in coppia". Oltre a recuperare finalmente diversi infortunati, il club di via Aldo Rossi è stato molto attivo sul mercato invernale e così ora Stefano Pioli ha grande abbondanza di scelta, anche in mezzo al campo. Tra le idee nella testa del tecnico milanista c'è anche quella di schierare insieme Ibrahimovic e Mandzukic come coppia d'attacco.