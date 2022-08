La Gazzetta sul Milan: "Rimonta e goleada: il gioco funziona. E l'attacco punge anche senza Giroud"

MilanNews.it

"Rimonta e goleada: il gioco funziona. E l'attacco punge anche senza Giroud": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria per 6-1 del Milan nell'ultima amichevole estiva contro il Vicenza. I rossoneri sono apparsi in ottima forma, anche se Pioli non può dormire sonni tranquilli in vista del primo match ufficiale di sabato contro l'Udinese a causa degli infortuni di Giroud, Tonali e Messias. Anche senza il francese, il reparto offensivo ha funzionato alla grande, trascinato da un ottimo Rebic (autore di una doppietta).