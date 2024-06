La Gazzetta sul nuovo 9 del Milan: "Zirkzee, ancora silenzio. E tra le alternative spunta Omorodion"

In merito al nuovo 9 del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Zirkzee, ancora silenzio. E tra le alternative spunta Omorodion". Joshua Zirkzee resta il primo obiettivo del Diavolo per l'attacco, ma per ora la trattativa non si sblocca in quanto il suo agente continua a chiedere una cifra troppo alta di commissioni, 15 milioni di euro. Si continua a trattare, nella speranza di superare questa fase di stallo.

A Casa Milan si tengono intanto vive anche altre piste alternative. L'ultimo nome che è emerso è quello di Samu Omorodion, centravanti classe 2004 dell'Alaves in prestito dall'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo di origine nigeriane ha chiuso l'ultima stagione con 9 reti segnate in Liga.