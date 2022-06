La Gazzetta sull'estate dell'allenatore rossonero: "Pioli is on... ferie"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'entusiasmo dei tifosi rossoneri per la vittoria del diciannovesimo Scudetto non si è placata, neanche in queste settimana di pausa per i protagonisti. Il titolo della Gazzetta dello Sport di oggi si concentra soprattutto sull'allenatore Campione d'Italia e recita: "Pioli is on... ferie". Stefano Pioli nella sua vacanza in Sicilia, a cui adesso seguirà la seconda parte di riposa tra Versilia e Baleari, è stato letteralmente circondato e travolto dall'affetto dei tifosi del Milan incontrati in giro per l'Italia. Il mister si è sempre reso disponibile per foto, autografi, abbracci. Filo rosso il coro che ormai spopola "Pioli is on fire".