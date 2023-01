La Gazzetta sull'ipotesi rigori: "Tata-Onana gli stregoni. Giroud cecchino, Inzaghi lucida Lautaro"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha dedicato un lungo approfondimento alla Supercoppa, non ha lasciato nulla al caso e ha paventato anche l'ipotesi dei calci di rigore che potrebbero arrivare in coda alla partita, qualora questa non si dovesse sbloccare. Il titolo dice: "E se alla fine si andrà ai rigori...". Quindi l'analisi: "Tata-Onana gli stregoni. Giroud cecchino di Pioli e Inzaghi lucida Lautaro". Questi potrebbero essere i protagonisti dagli undici metri. Tatarusanu parò un rigore a Lautaro nel derby della scorsa stagione e fu decisivo ai rigori contro il Torino in Coppa Italia nel 2021. Per Onana sarà la prima sfida contro il Milan, dal momento che nel primo incrocio di questa stagione sedeva ancora in panchina.