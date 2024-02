La Gazzetta sull'obiettivo del Milan a Rennes: "Primo, non prenderle"

Il Milan ha dimostrato di non avere una tenuta difensiva così solida. Dopo due clean sheet consecutivi contro il Napoli in campionato e contro il Rennes nell'andata di Europa League, sono arrivati quattro gol in un colpo solo nella trasferta disastrosa di Monza. Per questa ragione la Gazzetta dello Sport, questa mattina, nel presentare la sfida di ritorno del playoff contro il Rennes ha titolato così, focalizzandosi su quale dovrebbe essere il primo obiettivo dei rossoneri: "Milan, primo non prenderle". Si intende chiaramente, evitare di incassare gol: traguardo primario considerando i tre gol di vantaggio con cui parte la squadra di Pioli.

La rosea incalza e argomenta: "Il Diavolo a Rennes vuole ripartire e rialza il muro. Obiettivo coppa". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Dopo i quattro gol subiti a Monza, i rossoneri cercano la qualificazione. Il 3-0 del Meazza dà serenità, ma la difesa va sistemata". Chiaramente i rossoneri dovranno mettere il lucchetto, come accaduto nella gara di andata: in un clima caldo come quello del Roazhon Park, infatti, non aspettano altro che incendiare i propri tifosi con un gol. Inoltre ritrovare il clean sheet riporterebbe morale nella truppa rossonera.