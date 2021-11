La Gazzetta sulla formazione del Milan: "Giroud sarà titolare, stavolta Ibra riposa. Più Krunic che Leao"

In merito alla formazione rossonera che dovrebbe scendere in campo stasera contro l'Atletico Madrid, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Giroud sarà titolare, stavolta Ibra riposa. Più Krunic che Leao". Turno di riposo per lo svedese dopo la doppietta di Firenze, a guidare l'attacco milanista sarà il francese. Il portoghese è stanco dopo aver giocato tanto nelle ultime settimane e così Stefano Pioli sembra intenzionato a schierare Krunic al suo posto dal primo minuto.