La Gazzetta sulla prestazione in Austria: "Il Milan non trova l'acuto"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina, all'indomani del pareggio tra Salisburgo e rossoneri: "Il Milan non trova l'acuto". I rossoneri non sono riusciti a imporre i ritmi soliti che rendono la squadra di Pioli protagonista in Serie A: in Europa il pallone corre ancora più veloce. Il Milan riesce a reagire al gol subito ma non concretizza l'onda emotiva e non crea molto altro, se non il palo di Leao allo scadere. Un punto che lascia un sapore "amarognolo" ma che, alla luce del risultato di Zagabria tra Dinamo e Chelsea, potrebbe rivelarsi più importante del previsto.