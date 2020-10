La Gazzetta titola: "C'è un Milan oltre Ibra"

"C'è un Milan oltre Ibra", titola oggi La Gazzetta dello Sport per analizzare la vittoria del Milan di ieri. "No problem", se lo svedese fallisce il quarto rigore personale in rossonero: "Ci pensano gli altri, Brahim Diaz, Leao e Dalot, a chiudere il conto". La squadra di Pioli, che per il quotidiano "non sente virus", è l'unica italiana a punteggio pieno nelle coppe: "Se non fosse presto - si legge - potremmo parlare di Milan ai sedicesimi. Traguardo che sarà ufficializzato a breve". Il Milan fa quello che deve: suona da squadra, da "orchestra di sacchiana memoria". E corre perché è leggero mentalmente, senza pressioni.