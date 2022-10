La Gazzetta titola: "Cardinale, prima trasferta da dimenticare. Gazidis ai saluti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così sul nuovo proprietario del Milan: "Cardinale, prima trasferta da dimenticare. Gazidis ai saluti". C'erano tutti i pezzi grossi rossoneri ieri a Stamford Bridge: da Cardinale a Scaroni, fino a Gordon Singer e Ivan Gazidis. Non è stata una prima trasferta positiva per il numero uno di RedBird che ha visto il Milan cadere sotto i colpi del Chelsea. In tutto questo il 5 dicembre sembra essere la data fissata per l'addio ufficiale dell'ad Ivan Gazidis che dopo quattro anni saluterà la compagnia: con il contratto in scadenza a novembre, il suo addio era nell'aria. C'è da capire chi lo sostituirà anche se il consigliere Giorgio Furlani sembra il candidato numero uno.