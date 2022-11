La Gazzetta titola con le parole di Giroud: "In Qatar grazie al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud è stato convocato ai Mondiali in Qatar dalla Francia dopo che al termine degli ultimi Europei sembrava essere stato messo ai margini da Didier Deschamps, Ct dei galletti. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha titolato utilizzando le parole che lo stesso attaccante rossonero ha pronunciato ieri in conferenza stampa: "Sono qui grazie al Milan". Olivier ha dichiarato che è anche e soprattutto in virtù della fiducia che ha ricevuto dalla società rossonera che ha potuto ritagliarsi nuovamente un posto in Nazionale. Ora va anche a caccia del record di gol di Titì Henry.