La Gazzetta titola: "Dybala, serve il colpo di genio. Milan studia l'affondo"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport pensa già a come il Milan tornerà sul mercato dopo le firme sui rinnovi della dirigenza. In particolare la rosea titola: "Dybala sospeso. Serve il colpo di genio. Il Milan studia l'affondo". Secondo le ultime indiscrezioni l'Inter sarebbe più lontana dalla Joya al momento. L'ex calciatore della Juventus non ha più le sicurezze che ha avuto in questi mesi di dialogo con i nerazzurri e i Campioni d'Italia potrebbero inserirsi in questo contesto. Andranno sciolti due nodi: uno di natura economica; il secondo sul piano tattico, ovvero capire dove e se Dybala può aiutare questo Milan.