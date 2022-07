La Gazzetta titola: "Fedele a uomini e metodi, Pioli si coccola Adli e i nuovi"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport quest'oggi in edicola propone un focus sui metodi e gli allenamenti dell'allenatore rossonero Stefano Pioli. Nel titolo del pezzo si legge: "Fedele a uomini e metodi, Pioli si coccola Adli e i nuovi". Il mister Campione d'Italia ha confermato il suo numeroso e prezioso staff con cui lavora quotidianamente e che è capitanato dal suo vice e amico storico Murelli. Anche i metodi di lavoro non cambiano: si sta insieme durante la giornata e a pranzo e poi si torna a casa. Per ora si è iniziato con un allenamento al giorno con raddoppio una volta a settimana, in attesa che rientrino i nazionali. Pioli ha poi dimostrato già, come peraltro in passato, di avere un occhio di riguardo per i suoi calciatori. Ed ecco che è diventato virale il video che lo vede dialogare in francese con Yacine Adli, arrivato lunedì a Milanello per la prima volta.