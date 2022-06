La Gazzetta titola: "Il Diavolo e la moda. Così Cardinale progetta la crescita"

© foto di AC Milan

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola così, riprendendo l'approfondimento uscito ieri sul Liverpool Echo: "Il Diavolo e la moda. Così Cardinale progetta la crescita". Secondo le indiscrezioni, infatti, uno dei progetti di espansione economico-finanziaria che il futuro proprietario del Milan ha in mente per il club rossonero, è quello di sfruttare il legame stretto della città di Milano con la moda. Collaborazioni e sponsorship con i marchi italiani più in voga al centro di questo progetto. Già quest'anno si è provato qualcosa di diverso con la collaborazione Puma-Nemen per la quarta maglia utilizzata contro il Bologna.