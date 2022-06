La Gazzetta titola: "Il mio amico geniale. Origi alla Giroud, studia il bomber dello Scudetto"

MilanNews.it

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport dedica spazio a quello che sarà il prossimo attaccante del Milan, Divock Origi. Nel titolo si legge: "Il mio amico geniale. Origi alla Giroud, studia il bomber dello Scudetto per volare subito". Il calciatore belga arriva a Milano per alternarsi con il bomber francese che a forza di gol pesanti ha guidato il Milan alla vittoria del tricolore. Non è escluso che, però, i due calciatori possano trovare spazio anche insieme in campo, considerando la fluidità del modulo di Pioli e delle posizioni in campo dei suoi giocatori.